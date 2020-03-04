В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет

Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" не противоречат международному праву и взятым Россией на себя обязательствам. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

"У России есть обязательства по договору СНВ, больше никаких двусторонних и многосторонних юридически обязывающих договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений нет", - отметил российский дипломат, подчеркнув, что пробные запуски гиперзвуковых ракет являются "нормальным развитием военного строительства".

О разработке "Циркона" в феврале 2019 рассказал президент РФ Владимир Путин в послании федеральному собранию. Новым оружием должны вооружить российские атомные ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов". Ракета способна развивать скорость около девяти махов, а ее дальность может превышать тысячу километров.