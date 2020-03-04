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Рубрика: Власть

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Текст: Ольга Игнатова
В заведениях общепита, расположенных в жилых домах, могут запретить продажу спиртного.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пишут "Ведомости", в Госдуме ко второму чтению доработан соответствующий законопроект. Так, предлагается наделить региональные органы власти возможностью ограничивать время продажи алкоголя в кафе и иных заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

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А на федеральном уровне должна быть установлена минимальная площадь зала обслуживания в таком заведении - не менее 20 квадратных метров. Однако региональные власти смогут ее расширить своим постановлением. Как поясняют депутаты, законопроект направлен на борьбу с так называемыми "наливайками". Это небольшие бары на первых этажах жилых домов, которые по ночам продают алкоголь. Посетители "наливаек" мешают жителям дома спокойно отдыхать по вечерам. В Госдуме считают, что необходимо увязывать ограничения продажи алкоголя в таких барах с ограничением времени торговли в розничных магазинах. На федеральном уровне нельзя продавать алкоголь в розничной торговле с 23 до 8 часов.

"Наливайки" начали появляться в 2013 году, когда была запрещена торговля пивом в палатках и киосках. По экспертным оценкам, всего в России таких заведений более 1500. При этом свыше 5000 баров, расположенных в жилых домах, более 3000 ресторанов и свыше 200 рюмочных.

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