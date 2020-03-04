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04.03.2020 18:00
Рубрика: В мире

Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Украины

Верховная рада одобрила отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

За это решение проголосовали 353 депутата при необходимом минимуме 226 проголосовавших, сообщает РИА Новости. Внеочередное заседание парламента состоялось вечером 4 марта.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По закону вслед за уходом главы кабмина должна последовать отставка всего правительства. Министры продолжат исполнять свои обязанности до того момента, как в должность не вступит новый кабмин.

О том, что Гончарук написал заявление об отставке, стало известно накануне.

Состав правительства Украины под руководством Алексея Гончарука был утвержден в августе 2019 года. Большинство глав ведомств были избраны списком, который на рассмотрение парламента представил премьер-министр.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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