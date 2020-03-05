АТОР: Потери туротрасли из-за коронавируса составят 100 млрд долларов

По ее словам, снижение спроса на фоне распространения нового коронавируса затронуло все сегменты и сферы туризма.

"Объем бронирований у туроператоров на всех направлениях, и зарубежных, и российских, упал на 20-25%", - отметила она. Российские туроператоры несут убытки, так как в соответствии с рекомендациями Ростуризма и Роспотребнадзора остановили продажи туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Онлайн-агрегаторов и систем бронирования эти рекомендации не затронули, потому они чувствуют себя относительно стабильно.

В результате, убытки российских туроператоров уже оцениваются в 27 миллиардов рублей. Мировая туротрасль, при этом, может потеряет из-за коронавируса около 100 млрд долларов, отметила Майя Ломидзе.

Вспышка эпидемии нового коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань, в Китае. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения инфекцией, названной COVID-19, в мире составляет более 95 тысяч человек. При этом болезнь закончилась летальным исходом для 3,3 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 28 февраля 2020 года объявила "очень высокий" уровень опасности. Случаи заражения фиксируются по всему миру.

В России приостановили продажу туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Также сокращено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.