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Рубрика: В мире

Из-за коронавируса Lufthansa Group сократит используемый флот

Сложная ситуация с распространением коронавируса COVID-19 отразилась на европейских перевозчиках. Входящие в один альянс авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines сократят используемый флот на 150 самолетов. Это связано с уменьшением пассажиропотока.

Фото: REUTERS
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"Мы динамично корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств", - говорится в официальном заявлении Lufthansa Group, весь авиапарк которой насчитывает 770 самолетов. На неопределенный срок из эксплуатации будут выведены 25 дальнемагистральных лайнеров и 125 воздушных судов, используемых на маршрутах средней протяженности.

Ранее было принято решение отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска, сообщает ТАСС.

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