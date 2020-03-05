Из-за коронавируса Lufthansa Group сократит используемый флот

Сложная ситуация с распространением коронавируса COVID-19 отразилась на европейских перевозчиках. Входящие в один альянс авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines сократят используемый флот на 150 самолетов. Это связано с уменьшением пассажиропотока.

"Мы динамично корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств", - говорится в официальном заявлении Lufthansa Group, весь авиапарк которой насчитывает 770 самолетов. На неопределенный срок из эксплуатации будут выведены 25 дальнемагистральных лайнеров и 125 воздушных судов, используемых на маршрутах средней протяженности.

Ранее было принято решение отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска, сообщает ТАСС.