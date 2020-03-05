В Москву вернулся самолет, направлявшийся в Нижний Новгород

Утром в четверг стало известно, что самолет, вылетевший из столицы в Нижний Новгород, почти пять часов кружил над местом назначения и вернулся обратно. Одновременно начались сообщения о минировании воздушных кораблей, направлявшихся в разные города из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как передает ТАСС, самолет Airbus A320, вылетевший в Нижний Новгород утром в 6.09 по расписанию, долетел до места назначения, но вместо посадки совершил десять кругов у аэропорта, после чего экстренно вернулся в столичную воздушную гавань. В общей сложности самолет с пассажирами на борту провел в воздухе 4 часа 40 минут. Этот борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе аэропорта отказались комментировать тему и назвать причины возвращения воздушного борта. Однако, согласно табло вылета, самолет, улетевший в 6.30 из Москвы в Нижний Новгород, приземлился в аэропорту Стригино в 7.40. И обратно в столицу не возвращался.

Так же утром ряд СМИ с ссылкой на информированные источники сообщили о якобы заложенных бомбах в самолетах, вылетевших из Москвы в другие города. Так, не стали прерывать полет самолеты, совершавшие рейсы из Москвы в Омск и из Москвы в Сыктывкар. Оба борта благополучно приземлились в пунктах назначения. До этого сообщалось о якобы заложенной бомбе на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Симферополь. Борт также продолжил полет и благополучно сел в пункте назначения.