Массовый лжетеррор: В Сибири сел "заминированный" лайнер из Владивостока

В новосибирском аэропорту Толмачево благополучно приземлился пассажирский самолет А320 из Владивостока.

- Самолет совершил посадку в 18.09 по местному времени, - сообщил РИА Новости представитель Толмачево.

Во время полета воздушного судна в аэропорт поступило сообщение о минировании, которое оказалось ложным.

Аналогичные анонимные сообщения в массовом порядке сегодня получают и другие российские аэропорты. В Омске сел "заминированный" лайнер Airbus А320, на борту которого находилось 52 пассажира. В готовность были приведены все службы безопасности. Взрывчатых веществ и предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте, в самолете не обнаружили.

Сообщения об угрозе взрыва также получили два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва -Сыктывкар.

В Кремле заявили, что виновные в ложных сообщениях о минировании авиалайнеров будут найдены и наказаны.