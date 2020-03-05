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05.03.2020 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Массовый лжетеррор: В Сибири сел "заминированный" лайнер из Владивостока

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В новосибирском аэропорту Толмачево благополучно приземлился пассажирский самолет А320 из Владивостока.

- Самолет совершил посадку в 18.09 по местному времени, - сообщил РИА Новости представитель Толмачево.

Фото: Алексей Мальгавко/РГ
В Омске сел "заминированный" пассажирский самолет

Во время полета воздушного судна в аэропорт поступило сообщение о минировании, которое оказалось ложным.

Аналогичные анонимные сообщения в массовом порядке сегодня получают и другие российские аэропорты. В Омске сел "заминированный" лайнер Airbus А320, на борту которого находилось 52 пассажира. В готовность были приведены все службы безопасности. Взрывчатых веществ и предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте, в самолете не обнаружили.

Сообщения об угрозе взрыва также получили два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва -Сыктывкар.

В Кремле заявили, что виновные в ложных сообщениях о минировании авиалайнеров будут найдены и наказаны.

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