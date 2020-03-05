Севший в Омске пассажирский лайнер не был заминирован

Сообщение о взрывном устройстве в пассажирском лайнере Airbus А320, выполнявшем рейс Москва - Омск, оказалось ложным.

В Омске в готовность были приведены все службы безопасности. Самолет, на борту которого находилось 52 пассажира, совершил посадку благополучно.

- Служба безопасности аэропорта провела работы по обнаружению взрывчатых устройств на борту самолета, - сообщает Омский аэропорт. - Были задействованы все оперативные службы, проведен повторный досмотр воздушного судна. Взрывчатых веществ и предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте, обнаружено не было.

В настоящее время омский аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня в 08:04 пассажирский лайнер Airbus А320 вылетел в Омск из Шереметьево. После набора высоты на электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение о "минировании" борта. Однако экипаж принял решение продолжить полет.

Анонимные сообщения о минировании сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево)- Сыктывкар.