Главу Туапсе отправили в отставку из-за уголовного дела

В четверг главу Туапсинского городского поселения Владимира Зверева отправили в отставку, сообщается на официальном сайте администрации крупного портового и промышленного муниципалитета Кубани.

Как уточнили в ведомстве, решение было принято Советом Туапсинского городского поселения по инициативе главы краевой администрации. Согласно документу, основанием для досрочного прекращения полномочий послужила одна из статей федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Напомним, в августе 2019 года Владимира Зверева заключили под стражу: он подозревался в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, а позже в отношении него выявили эпизод о получении взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела в данный момент продолжается.

Кстати

Владимир Зверев был избран на свой пост 16 февраля 2018 года. В свое время год он занимал должность заместителя гендиректора Всероссийского детского центра "Орленок", пост замглавы Туапсе, возглавлял дирекцию одной из строительных организаций.