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05.03.2020 17:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Парад Победы в Екатеринбурге откроет женский взвод

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Татьяна Андреева

Впервые честь возглавить Парад Победы в Екатеринбурге выпала женщинам-военным. Расчет под командованием майора Анны Стремоух пройдет в составе роты почетного караула 9 мая 2020 года.

Сегодня утром у девушек прошла тренировка в 13 военном городке на Симферопольской. Они промаршировали в парадной форме одежды, пообщались с журналистами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Во дворах Екатеринбурга 9 Мая пройдут мини-парады

Юбилейный парад в Екатеринбурге обещает быть зрелищным. Так, для участия в нем подготовят три танка Т-34 времен Великой Отечественной войны. "Историческую механизированную колонну техники возглавит средний танк Т-34-85 из состава 63-й Челябинской танковой бригады Уральского добровольческого корпуса. Он принимал участие в освобождении Праги", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Еще одной особенностью грядущего шествия станет участие иностранных военных: ожидаются парадные расчеты Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана и Узбекистана.

Демонстрационные полеты авиации запланированы в восьми городах на территории ЦВО. В Екатеринбурге в воздушной части Парада впервые примут участие многофункциональные истребители Су-34.

Кстати

Заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский пообещал, что на генеральную репетицию Парада 7 мая (к слову, впервые она пройдет днем, а не с наступлением сумерек, как раньше) позовут школьников, студентов, воспитанников детдомов и интернатов.

"Мы выступаем с инициативой, чтобы детям дать возможность исполнить их мечту и проехать на технике. Для этого мы используем автомобили, ну и боевую технику: все будет зависеть от того, какие предложения поступят от местных органов власти", - рассказал он.

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