Власти Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации после новости о первом умершем от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. "Это был пожилой человек, у которого имелись и иные проблемы со здоровьем", - сообщается на официальном сайте округа Плэсер.

Всего в Калифорнии 53 человека, зараженных коронавирусом. В их числе те, кто был инфицирован за пределами страны. "Обстоятельства обязывают меня ввести режим ЧС, что необходимо для получения федеральных ресурсов на борьбу с распространением заболевания", - заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Ранее палата представителей США одобрила выделение более 8 миллиардов долларов на борьбу с вирусом COVID-19.