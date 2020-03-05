В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

Словесная перепалка сторонников и противников президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана закончилась массовой дракой. Произошло это в национальном парламенте. Поводом стали последние события в Сирии.

Началось все с того, что лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу предложил начать переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Эрдоган назвал оппозиционера предателем. За этим последовали жесткие высказывания в адрес главы государства.

На защиту Эрдогана встали депутаты возглавляемой им Партии справедливости и развития. Словесная перепалка перешла в кулачный бой. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламента прервали, сообщает РИА Новости.