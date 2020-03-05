Топ-10 лучших кроссоверов в России, которые покупали в феврале

По итогам февраля тройка лидеров сегмента SUV на российском рынке выглядит следующим образом. Первое место снова у Hyundai Creta - 6 636 проданных автомобилей (плюс 551 экземпляров к февралю 2019-го). На втором Toyota RAV4 - 3 684 единиц (плюс 1858), который сменил поколение и теперь справедливо пожинает плоды. А Volkswagen Tiguan - 2 924 штук (плюс 462) - выбил "бронзу" из-под колёс Kia Sportage.

На четвёртом месте неожиданно оказался Nissan Qashqai, который был куплен 2 608 россиянами (плюс 540), но дела у него, со слов компании, идут не очень. На пятой позиции - Lada 4x4 с результатом 2 246 проданных машины (минус 385). Внедорожник, который несмотря на архаичность умудряется выживать в условиях жестокой конкуренции и доказывать, что свой покупатель у него есть.

Kia Sportage отправился в гараж 2 192 клиентов, и с третьего места в январе спрыгнул на шестую строчку, но остаётся довольно стабильным - минус 262 покупателя по сравнению с февралём 2019-го. За ним - вернувшийся в топ Mitsubishi Outlander; его выбрали 2 047 человек (плюс 121), благодаря чему из списка ушёл Skoda Kodiaq.

На восьмой позиции - Renault Duster (продано 2 043 авто), который вырос по сравнению с январём, но потерял к аналогичному периоду прошлого года 351 покупателя. Nissan X-Trail (1 986 экземпляров) и Renault Kaptur (1 747 штук) заняли 9 и 10 места соответственно.