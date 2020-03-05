Трамп назвал "позором" предвыборную кампанию Блумберга

Президент США Дональд Трамп назвал участие экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в президентской гонке главным позором его жизни. Об этом американский лидер написал в своем Twitter после того, как миллиардер объявил о завершении участия в предвыборной кампании.

По словам Трампа, он давно мог бы сказать Блумбергу, что у него нет необходимых качеств для участия в президентской гонке, и тем самым помог бы сэкономить экс-мэру миллиарды долларов. "Теперь, надеясь сохранить лицо, он будет вливать деньги в кампанию "сонного" Джо, но это не сработает!", - отметил глава Белого дома.

"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы сокрушить президента Трампа, (и ужасно провалился!)", - иронично цитирует Блумберга Трамп, дополняя цитату своим комментарием, пишет РИА Новости.

Отметим, что Блумберг, грозившийся составить конкуренцию Трампу на выборах в этом году, потратил на свою кампанию более 500 миллионов долларов. Из гонки он вышел по итогам "супервторника", когда в четырнадцати американских штатах прошли первичные выборы (праймериз) среди кандидатов от Демократической партии. Миллиардер объявил уже, что поддержит Джо Байдена.