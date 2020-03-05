"Убийцы" УАЗа от Haval начали поступать к российским дилерам

Внедорожники Haval H5, которые в СМИ нередко называют "убийцами" отечественного УАЗ "Патриот", должны стартовать на российском рынке 20 апреля. Об этом сообщает "Хавал клуб". Инстаграм-канал Offroad.fan добавляет, что первые машины уже начали поступать к дилерам для ознакомления.

Официальных подтверждений этой информации пока нет. Представительство Haval до сих пор не упоминало эту модель ни в пресс-релизах, ни в комментариях для прессы. На официальный запрос "РГ" о новинках бренда в компании ранее не ответили. Однако если с датой запуска новинки есть некоторые сомнения, сам факт ее появления в РФ очевиден. Автомобиль ранее сняли в цехах тульского завода Haval. Новые "живые" снимки были сделаны уже на улице, предположительно в Москве. Кстати, из этих фотографий стало понятно, что, кроме белого H5, в линейке появится и черный.

Фото: www.haval-clubs.ru

Напомним, точно такой же Haval H5 в Китае был представлен еще в 2010 году. Уже спустя год модель получила название Great Wall Hover H5, под которым весьма успешно продавалась в России. Однако затем последовали финансовые проблемы с дистрибьютором. Правоохранительные органы до сих пор ведут расследование дела, согласно которому концерн Great Wall потерял почти 50 млн долларов. Но от продаж внедорожника в компании не отказались, и с 2017 года он был представлен у нас под названием DW Hower H3. Впрочем, недолго - очередной партнер китайцев обанкротился. Теперь они намерены взяться за дело самостоятельно.

Станет ли Haval H5 убийцей УАЗа - пока неясно. Актуальная "пятерка" в Поднебесной стоит примерно столько же, сколько модный кроссовер F7. У нас же эта машина продается по цене от 1 474 000 рублей. Впрочем, можно предположить, что H5 в России будет все-таки дешевле - учитывая не первую свежесть дизайна и более простое оснащение. Предположительно, рамные внедорожники получат бензиновый и дизельный турбированные 2-литровые агрегаты Mitsubishi - мощностью 190 и 150 л.с. соответственно. Сочетаются они, как правило, с механической коробкой передач и полным приводом.

Напомним, что в 2020 году на российский рынок также должны выйти пикапы Great Wall.