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05.03.2020 08:01
Рубрика: Российский автопром

В Германии выставлен на продажу военный УАЗ-469 без пробега

Текст: Николай Грищенко
Фото: Bundesarchiv/wikipedia.org Фото: Bundesarchiv/wikipedia.org
Фото: Bundesarchiv/wikipedia.org

Военный УАЗ-469, выпущенный в июле 1986 года, выставлен на продажу в Германии. Внедорожник с пробегом 1637 километров находится в саксонском городе Радебойль под Дрезденом.

Владелец машины сообщает, что на УАЗ-469 установлен карбюраторный бензиновый двигатель 2.4 литра и мощностью 75 лошадиных сил. Мотор сочетается с четырехступенчатой "механикой" и полным приводом.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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"Предлагаю вам УАЗ 469 со всеми военными штучками. Есть также два портативных радио с металлической антенной Куликовского, оригинальный складной верх с экранированием и оригинальная резервная канистра. Автомобиль полностью функционален", - написал в объявление владелец машины.

Немецкий техосмотр на машину действует до апреля 2021 года. Стоимость советского внедорожника составляет 8000 евро или около 586 тысяч рублей.

Напомним, что первые УАЗ-469 сошли с конвейера Ульяновского автозавода 15 декабря 1972 года. Внедорожник стал основным командирским автомобилем Советской Армии и стран Варшавского договора. Выпускался в различных модификациях до 2011 года. Благодаря уникальной проходимости пользуется большой популярностью за рубежом. К примеру, в 2017 году на границе Монголии и Китая в городе Замын-Ууде установлен памятник автомобилю УАЗ-469.

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#УАЗ