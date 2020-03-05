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05.03.2020 16:04
Рубрика: Российский автопром

Видео: как "валит" боком российский родстер "Крым"

Текст: Валерий Карташов

Разработчики российского родстера "Крым" из МГТУ им. Баумана показали на видео заезд и дрифт своего детища. Второй прототип перспективной модели ездит боком по снегу на территории автодрома.

За рулем родстера оказался мастер спорта международного класса по автоспорту Александр Карасевич. Водитель воспользовался возможностью наиболее подробно протестировать спорткар и высказался следующим образом: "Среднемоторная компоновка действительно работает".

Фото: скриншот с youtube.com
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Напомним, в конце прошлого года молодёжный родстер "Крым" 2.0 завершил третьи по счёту дорожные испытания. Машина преодолела 3000 километров по 11 российским городам.

Снаружи "Крым" 2.0 отличается более современными бамперами, полностью светодиодными фарами и фонарями. Он построен на базе коробчатого монокока, сваренного из листового металла, имеет композитные кузовные панели, а также съёмный пластиковый колпак крыши.

Второй прототип спорткара обладает среднемоторной компоновкой и задним приводом. Узлы и агрегаты позаимствованы у Lada Kalina. Под капотом располагается 1,6-литровый "атмосферник" ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Двигатель работает в связке с пятиступенчатой "механикой". На втором образце применили надежное гидравлическое сцепление и модернизировали подвеску. Автомобиль массой 900 кг до "сотни" разгоняется примерно за 8,6 секунды. Габаритные размеры 3905 мм длина, 1679 мм ширина, 1217 мм высота. Колесная база 2470 мм.

Родстер "Крым" разрабатывается инженерами конструкторского бюро молодёжи МГТУ им. Н.Э. Баумана при поддержке московского института ФГУП НАМИ. Первый прототип "Крыма" испытали в 2016 году, второй в октябре 2019 года. В данный момент идет работа над третьей версией автомобиля.

Фото: www.haval-clubs.ru
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Добавим, что разработчики "Крыма" уже запатентовали третий вариант дизайна будущей модели. По слухам, в следующем автомобиле будут использованы агрегаты от Lada Vesta.

Главной задачей авторов "Крыма" является создание доступного и эффектного двухместного спортивного автомобиля ценой около миллиона рублей. Руководитель проекта Дмитрий Онищенко мечтает о более мощном силовом агрегате и присматривается к перспективному 2,2-литровому 4-цилиндровому бензиновому двигателю ФГУП НАМИ, который является производным от 4,4-литрового V8 "люксовых" автомобилей российской марки Aurus. В пару к нему уже примеряют 7-ступенчатый российский "автомат" КАТЕ FT703.

Сроки появления родстера "Крым" на российском рынке пока не определены. Ситуация во многом зависит от того, как будет продвигаться работа в рамках студенческой корпорации. Ведь под идею будущего мелкосерийного производства родстеров создается межвузовская студенческая инженерно-технологическая корпорация. К производству комплектующих предполагается привлечь малые инновационные предприятия (МИП), работающие при государственных технических вузах.

Ориентировочная стоимость автомобиля - от 650 000 рублей. Планируется, что в серию пойдут сразу три версии родстера, которые будут отличаться как по экстерьеру и интерьеру, так и по мощности.

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