"Внедорожный" Lada Xray получил систему "Яндекс. Авто"

АвтоВАЗ объявил о старте серийного производства новой спецверсии Lada Xray Cross под названием Instinct. Модель станет первой Lada, которая получила систему "Яндекс.Авто".

Снаружи Lada Xray Cross Instinct отличается черной глянцевой крышей, черными корпусами наружных зеркал, черными колесными дисками.

Внутри автомобиль получил специальную обивку сидений, черные глянцевые ручки закрывания дверей, лакированные переднюю консоль и основание центрального подлокотника. Помимо этого, на пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики Instinct, на порогах имеются накладки с названием исполнения.

Главное - "модный" Xray Cross оснастят новым 8-дюймовым тачскрином с платформой "Яндекс.Авто". Для мультимедийной системы также доступна поддержка сервисов Apple Car Play и Android Auto и функция голосового управления.

По данным "РГ", в продаже Lada Xray, ориентированный на молодежь, появится в мае 2020 года. Цены на новинку пока раскрываются, но очевидно, что Instinct станет самой дорогой модификацией "вседорожного" Lada Xray.