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04.03.2020 15:00
Рубрика: Российский автопром

Эксклюзив: первые фото "модного" Lada Xray

Текст, фото: Валерий Карташов

О том, что АвтоВАЗ готовится к выпуску новой спецверсии "вседорожного" Lada Xray, сообщалось в прошлом месяце. Теперь в распоряжении "Российской газеты" оказались первые фотографии Lada Xray Cross с приставкой Instinct.

Lada Xray Cross Instinct создан на основе топового исполнения с вариатором. Сегодня Xray Cross AT стоит от 854 900 до 979 900 рублей. Новая спецверсия окрашена в золотисто-охристый "Янтарь" и получила черную глянцевую крышу, корпуса наружных зеркал, антенну "акулий плавник", колесные диски, а также глянцевую отделку декоративных элементов салона - ручек закрывания передних дверей, передней консоли, основание центрального подлокотника. На пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики Instinct, на порогах имеются накладки с названием комплектации, на новой ткани обивки сидений также вышито название.

Фото: Никита Орлов / https://vk.com/nick_orlov
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Примечательно, что Xray Cross Instinct с завода не оснащается мультимедийной системой с платформой "Яндекс.Авто", поддержкой сервисов Apple Car Play и Android Auto и функцией голосового управления. Сенсорный экран устанавливается отдельно у дилеров.

В первую очередь такой модный арсенал для Lada Xray ориентирован на молодежную аудиторию и призван добавить привлекательности не самой популярной модели АвтоВАЗа на российском рынке - Lada Xray.

По предварительной информации, продажи новой версии должны начаться в мае текущего года. Ценник на новинку станет известен позже. Очевидно, что "Инстинкт" станет самой дорогой модификацией Xray Cross.

Будет ли Xray Cross Instinct окрашиваться в другие цвета и предлагаться с "механикой", пока вопрос открытией. К слову, в феврале семейство автомобилей Lada Xray пополнилось новой яркой эмалью "Лазурно-синий". Цены на "механическую" версию Xray Cross лежат в диапазоне от 767 900 до 929 900 рублей.

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#Lada