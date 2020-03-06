Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек

Количество людей, заразивших коронавирусом COVID-19, превысило 100 тыс. человек - из них 55 тыс. уже выздоровели. Жертвами нового вируса стали 3,4 тыс. человек. Такие данные приводит ТАСС, опираясь на официальные заявления властей более 80 стран мира.

80% всех случаев приходится на Китай: там заражение коронавирусной инфекцией выявлено у 80,7 тыс. человек. Агентство отмечает, что среди заболевших выздоровели 60%, умерли 3,7%.

Второй по заболеваемости страной стала Южная Корея. Здесь 6593 заразившихся, более 100 выздоровели, 42 умерли.

На третьем месте по числу заболевших Иран. Только за последние сутки число заражений выросло на 1234, достигнув отметки в 4747 человек.

Среди европейских стран больше всех пострадала от COVID-19 Италия - 3858 заразившихся.

Более 100 случаев выявлено еще в восьми странах - Германии, Франции, Испании, США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Швеции. Сегодня появилось сообщение о первом заболевшем в Ватикане.

Похожие данные приводит сайт Worldometer: по его информации заболело 100 тыс. 291 человек, умерли более 3,4 тыс. человек, выздоровели - почти 56 тыс. Портал опирается на статистику ВОЗ, центров по контролю и профилактике заболеваний США, государственного комитета по делам здравоохранения КНР и других ведомств, а также СМИ.