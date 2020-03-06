Какие лекарства для защиты от коронавируса покупают россияне

"Ромир" проанализировал расходы россиян на защитные медицинские маски и противовирусные препараты за первые восемь недель 2020 года.

Выяснилось, что больше всего защитных масок россияне покупали в течение пятой недели года. Так, с 27 января по 2 февраля россияне в среднем приобретали более 6 масок за одну покупку. Соответственно в это время они и тратили больше всего на маски - 176 рублей за покупку. После этого траты на защитные маски начали снижаться - до 65 рублей на 8 неделе. Кроме того, интересно отметить, как менялась стоимость одной маски: если на пятой неделе защитное средство в среднем стоила чуть больше 26 рублей, то на 8 неделе почти в два раза меньше - 14 рублей.

Ситуация с противовирусными и иммуномодулирующими средствами чуть более стабильна, хотя определенные "всплески" также были отмечены. Так, больше всего противопростудных препаратов россияне приобретали на первой неделе года (30 декабря - 5 января) - более 3 упаковок в одни руки. На пятой неделе, когда был зафиксирован рост покупок защитных масок, противовирусные препараты также показали рост, хоть и более скромный - 2,54 шт. Самым покупаемым в этот период стал "Кагоцел". Также пользовался спросом "Амиксин". Динамика покупок популярного "Арбидола" оставалась стабильной.

"Россияне относятся к новостям о эпидемии коронавируса достаточно спокойно. Доля людей, поддающихся панике, мала, и это не влияет на общее покупательское поведение россиян", - отметила директор по работе с клиентами сектора фарма исследовательского холдинга "Ромир" Марина Шепотиненко.