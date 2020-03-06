Матвиенко призвала не верить слухам о коронавирусе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, а граждане получают полную и достоверную информацию.

"Указ мэра Москвы (о мерах нераспространению коронавируса - прим. "РГ") говорит о том, что ситуация с коронавирусом находится под жестким контролем как штаба правительства, так и властей Москвы", - заявила она журналистам.

При этом спикер призвала не верить слухам о болезни и тем более не распространять их. "Идет избыточное нагнетание ситуации, этого делать нельзя: слухи - вещь опасная, может быть, даже опаснее коронавируса", - считает она. Матвиенко напомнила, что недавно был принят закон об ответственности за распространение фейковых новостей, и пояснила, что призван в том числе для пресечения паники в подобных ситуациях.

"Не надо слушать и читать глупости, надо ориентироваться на официальную информацию, - заявила Валентина Матвиенко. - Никто ничего ни от кого не скрывает, власти просто не имеют права это делать. Вся информация, которая дается о количестве случаем (заражения) и так далее - проверенная и достоверная".

Комментируя сообщения об отмене Петербургского международного экономического форума, она не исключила, что будут приняты решения об отмене других массовых мероприятий.