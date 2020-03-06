В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми

Недалеко от села Виноградовка Хабаровского края под лед провалился автомобиль УАЗ, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

В машине, по предварительным данным, находились два человека, которые не смогли выбраться из салона.

"В ходе обследования специалистам удалось обнаружить автомобиль на глубине четырех метров. Чтобы транспортное средство не унесло течением, которое в данном месте очень сильное, его закрепили тросом", - говорится в сообщении.

Напомним, что 13 февраля возле села Воронежское-3 Хабаровского района рыбаки на трех машинах ехали по льду реки. Сначала в полынью, находящуюся в 50-70 метрах от берега, упал УАЗ Патриот. За внедорожником следовала Тойота. Она также стала уходить под воду, но ее водитель смог выбраться через окно и добраться до суши. Третий автомобиль успел затормозить и вернуться на крепкий лед. В последствии тела двоих мужчин обнаружили на дне Амура.