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06.03.2020 11:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге назначили нового главврача Боткинской больницы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Карантинное отделение Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Карантинное отделение Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Карантинное отделение Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В клинической инфекционной больнице имени Боткина назначен новый главный врач. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, им стал Денис Гусев, до этого пять лет руководивший городским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

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В администрации Петербурга уточняют, что Денис Гусев также является главным внештатным специалистом городского комитета по здравоохранению по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Кроме того, Гусев, будучи доктором медицинских наук, написал свыше 225 научных и учебно-методических работ.

Напомним, несколько дней назад от своей должности был освобожден Алексей Яковлев, возглавлявший Боткинскую больницу с 1994 года. Это произошло после побега из медучреждения трех пациентов, которые находились на коронавирусном карантине.

Тем не менее, городские власти не связывали увольнение с побегом и подчеркивали, что больница - не карательное учреждение и качество медицинской помощи во многом зависит от сознательности пациентов.

Правда, в начале марта городской комитет по здравоохранению заявил о том, что в Боткинской больнице были выявлены нарушения, связанные с карантинным режимом и сейчас они устранены. В частности, сотрудников обязали заходить к пациентам, находящимся на карантине, исключительно в противочумных костюмах и использовать маски со сменными фильтрами.

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