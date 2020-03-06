В Петербурге назначили нового главврача Боткинской больницы

В клинической инфекционной больнице имени Боткина назначен новый главный врач. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, им стал Денис Гусев, до этого пять лет руководивший городским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

В администрации Петербурга уточняют, что Денис Гусев также является главным внештатным специалистом городского комитета по здравоохранению по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Кроме того, Гусев, будучи доктором медицинских наук, написал свыше 225 научных и учебно-методических работ.

Напомним, несколько дней назад от своей должности был освобожден Алексей Яковлев, возглавлявший Боткинскую больницу с 1994 года. Это произошло после побега из медучреждения трех пациентов, которые находились на коронавирусном карантине.

Тем не менее, городские власти не связывали увольнение с побегом и подчеркивали, что больница - не карательное учреждение и качество медицинской помощи во многом зависит от сознательности пациентов.

Правда, в начале марта городской комитет по здравоохранению заявил о том, что в Боткинской больнице были выявлены нарушения, связанные с карантинным режимом и сейчас они устранены. В частности, сотрудников обязали заходить к пациентам, находящимся на карантине, исключительно в противочумных костюмах и использовать маски со сменными фильтрами.