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В Москве стартует Фестиваль ирландского кино

Журнал
    06.03.2020, 13:58
Текст:   Юлия Авакова
Ежегодный фестиваль ирландского кино пройдет в российской столице с 11 по 22 марта 2020 года и в этом году сумеет порадовать гостей целым рядом мероприятий: показом самых интересных новинок, встречами с режиссерами и актерами, демонстрацией нескольких сборников короткометражного кино и представлением на экранах кинотеатров легендарного танцевального шоу Riverdance. Помимо Москвы, ирландская "изумрудная" волна явит себя в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильмом открытия станет фантастическая комедия с элементами хоррора "Пара нормальных" (Extra Ordinary), и на фестивале ее представит Барри Уорд, сыгравший одну из главных ролей. Ту же жанровую линию продолжат "Грэбберсы" (Grabbers) Джона Райта 2012 года. Не обойдется и без классического леденящего душу хоррора - им станет "Другой" (The Hole in the Ground) Ли Кронина.

Трио комедий, вошедших в программу фестиваля, такова. "В тихом омуте" (Dark Lies the Island) Иэна ФитцГиббона стартует с чёрного юмора в рассказе о жизни в затерянном городишке, где все проблемы решаются исключительно "по понятиям". "Родственник поневоле" (The Last Right) Ифы Крихан поведает о том, что "эффект попутчика" может привести к непредсказуемым последствиям, а "Животные" (Animals) представляют собой экранизацию романа Эммы Джейн Ансворт о превратностях женской дружбы, особенно когда основой ее является феминизм.

Жанр драмы представлен "Островом безумия" (Arracht) Тома Салливана и Томаса О'Сулливаня, которая повествует кануне самой страшной трагедии в истории Ирландии, Великом Голоде. Предсказание о неурожае, которое становится известным участником повествования, сбывается, а непримиримая вражда между ирландцами и англичанами усугубляет трагедию во сто крат.

Вестерн Айвана Каваны "Не состарится" (Never Grow Old) рассказывает о так часто забываемом многими ирландском факторе в истории любимого многим по увлекательным книгам и фильмам Дикого Запада. Небольшой город погружается в хаос из-за диктата преступной группировки и самой востребованной профессией становятся ритуальные услуги, вот только гробовщика Патрика Тейта это совсем не радует - ему бы самому уцелеть и сберечь свое семейство.

Кроме того, любители ирландского танца смогут по достоинству оценить тот творческий путь, который прошел ансамбль Riverdance, празднующий свой 25-летний юбилей.

Любимый многими короткий метр будет представлен тремя сборниками - "Чисто ирландским юмором", "Ирландским темным" и "Фантазиями из Ирландии" (анимация).

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