В Ватикане из-за коронавируса мессы будут проводить через интернет

В пятницу в Святом Престоле был выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19, пишет туринская La Stampa.

"В связи с новостью об инфицировании одного из пациентов, утром 6 марта мы временно приостановили работу амбулатория Дирекции здравоохранения и гигиены Святого Престола с целью проведения санитарной обработки. Тем не менее, остается открытым пункт скорой помощи", - подчеркнул глава пресс-офиса Ватикана Маттео Бруни.

Как поясняет Corriere della sera, во избежание распространения инфекции со среды, 11 марта, традиционные мессы будут проводиться через интернет.

Согласно последним данным Департамента гражданской обороны Италии, в стране выявлено 3 296 случаев инфицирования, число умерших возросло до 148 человек, излечились от вируса 414 жителей Апеннин.