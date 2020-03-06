Жюри огласило финалистов конкурса "Всемирный автомобиль года"

Жюри, состоящее из 86 журналистов из разных стран, определилось с финалистами, претендующими на высокое звание всемирного автомобиля года. За главный приз будут бороться две модели Mazda - Mazda3 и CX-30, и внедорожник Kia Telluride.

Лучшим городским автомобилем может быть признан один из этой троицы: Kia Soul EV, Mini Electric или Volkswagen T-Cross.

Интересная ситуация складывается в категории "Лучший спортивный автомобиль", где все три претендента являются представителями Porsche: Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan.

Taycan и Porsche 911 оказались ещё в одной номинации - "Лучший автомобиль люкс-класса". Спорить за звание с ними будет Mercedes-Benz EQC.

Если вы подумали, что триумфальное шествие Porsche Taycan закончилось, то можете подержать кулаки за первый электрокар марки ещё в одной категории - "Лучший автомобильный дизайн". Поспорят с "немцем" Mazda3 и Peugeot 208. "Пыж", напомним, уже имеет в своей копилке престижную награду: он стал "Автомобилем года" в Европе.

Результаты премии будут оглашены на апрельском мотор-шоу в Нью-Йорке. Если ситуация с эпидемий коронавируса не улучшится, то, как и в случае с Женевой, всё будет происходить онлайн, с минимальным количеством народа.