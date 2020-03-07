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Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" сократил число рейсов в города Италии, КНР, Южной Кореи и Вьетнама

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В период с 10 по 28 марта "Аэрофлот" отменяет рейсы в города Италии, Китая, Южной Кореи и Вьетнама. Данный шаг в авиакомпании объяснили снижением спроса.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Отменяются рейсы: 10-28 марта SU2406/2407 (Рим) и SU2416/2417 (Милан); 10-19 марта и 23-27 марта SU2412/2413 (Милан). "Аэрофлот" сокращает число рейсов: 10-26 марта SU250 и SU251 (Сеул) и 11-27 марта SU290 и SU291 (Ханой), сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что пассажирам с билетами, оформленными до шестого марта в города указанных стран, можно переоформить их без штрафов до 31 мая.

Напомним, ранее "Аэрофлот" объявил о временном прекращении полетов по маршруту Москва - Гонконг с седьмого марта. Пассажирам предложили вернуть оформленные билеты по месту их приобретения или изменить дату и время вылета.

Из-за вспышки коронавируса в Китае в конце января были приостановлены чартерные рейсы из России в Китай. С первого февраля введено ограничение на регулярное авиасообщение с Китаем. В середине февраля "Аэрофлот" сообщал о сокращении частоты полетов на всех китайских направлениях в связи с падением продаж билетов.

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