Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России

Новости

На Дону высокопоставленный полицейский задержан за крупную взятку 16:28
Состояние больных коронавирусом в Липецке ближе к удовлетворительному 16:22
Здание отеля обрушилось на востоке Китая: спасены 16 человек 16:20
Исландия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса 16:10
За какие лекарства водителей лишают прав 16:02
Собянин: В Саларьево до конца года появится еще один детский сад 15:47
В Дагестане более 13 тысяч человек остались без света из-за ветра 15:45
Для Крыма закупят еще девять пригородных поездов 15:43
У итальянского губернатора выявили коронавирус 15:35
Эксперты рассказали о новых рисках для российского авторынка 15:30
В Курске простились с легендарным сапером Михаилом Булатовым 15:21
Бойцы Северного флота провели ночные стрельбы в условиях Заполярья 15:18
Renault обновит Arkana по воздуху 15:03
В Иране количество зараженных коронавирусом приблизилось к шести тысячам 14:44
Альфа-банк заблокировал карты россиян 14:36
Нижегородские власти рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом 14:31
В крупных ювелирных салонах Ингушетии проходят обыски 14:30
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков 14:04
Как понять, что пора срочно менять ремень ГРМ 14:03
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента 14:00
Кроссовер Opel Mokka X был впервые замечен в новом кузове 13:50
Турция рассчитывает на прекращении огня в Идлибе 13:44
Высокопоставленный представитель КСИР Ирана погиб в Сирии 13:38
На Урале спасатели сняли с оторвавшейся льдины 20 рыбаков 13:37
Видео: в США плохая видимость на дороге привела к ДТП с 70 машинами 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как выбрать цветы к празднику
Как выбрать цветы к празднику
07.03.2020 15:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России

Четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в России за сутки.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Нижегородские власти рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

Все заболевшие в последние две недели вернулись из Италии, сообщили в субботу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Зараженные госпитализированы в инфекционные боксы. Трое из них находятся в Липецке, один заболевший - в Санкт-Петербурге. При этом в штабе отметили, что двое из инфицированных не имеют выраженных симптомов болезни.

Фото: EPA
Кому компенсируют отмененные из-за коронавируса туры

Всех граждан, которые контактировали с инфицированными на территории России, поместят под медицинское наблюдение. Круг контактировавших лиц уже установлен.

Напомним, что, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире приблизилось к 100 тысячам, прирост заболевших за сутки составил 2736 человек. При этом исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан, отвечая на вопрос о сроках элиминации (исчезновения) вируса, дал не слишком оптимистичный прогноз: по его словам новый коронавирус не исчезнет так же легко, как это происходит с наступлением тепла с гриппом.

Отметим, что первый заболевший, выявленный в Москве, сегодня выписан из больницы. Подробные тесты подтвердили отсутствие у него заболевания. Сам москвич сказал, что после выписки поедет отдыхать домой, и поблагодарил врачей больницы за внимательное отношение.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Липецкая область Липецк СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве
Песков: Подготовка к празднованию 75-летия Победы идет по плану
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
"Аэрофлот" сократил число рейсов в города Италии, КНР, Южной Кореи и Вьетнама
Госдеп США подтвердил присутствие россиян на карантинном лайнере Grand Princess
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье