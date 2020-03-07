Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России

Четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в России за сутки.

Все заболевшие в последние две недели вернулись из Италии, сообщили в субботу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Зараженные госпитализированы в инфекционные боксы. Трое из них находятся в Липецке, один заболевший - в Санкт-Петербурге. При этом в штабе отметили, что двое из инфицированных не имеют выраженных симптомов болезни.

Всех граждан, которые контактировали с инфицированными на территории России, поместят под медицинское наблюдение. Круг контактировавших лиц уже установлен.

Напомним, что, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в мире приблизилось к 100 тысячам, прирост заболевших за сутки составил 2736 человек. При этом исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан, отвечая на вопрос о сроках элиминации (исчезновения) вируса, дал не слишком оптимистичный прогноз: по его словам новый коронавирус не исчезнет так же легко, как это происходит с наступлением тепла с гриппом.

Отметим, что первый заболевший, выявленный в Москве, сегодня выписан из больницы. Подробные тесты подтвердили отсутствие у него заболевания. Сам москвич сказал, что после выписки поедет отдыхать домой, и поблагодарил врачей больницы за внимательное отношение.