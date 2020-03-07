В ВОЗ не прогнозируют быстрого прекращения эпидемии COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 приблизилось к 100 тысячам, прирост заболевших за сутки составил 2736 человек, - сообщил глава ВОЗ доктор Тедрос Габрейесус на ежедневном брифинге в офисе ВОЗ в Женеве.

"По мере увеличения количества случаев COVID-19 мы продолжаем рекомендовать, чтобы все страны сделали сдерживание своим наивысшим приоритетом. Мы продолжаем призывать страны находить, тестировать, изолировать и заботиться о каждом случае, а также отслеживать каждый контакт", - сказал доктор Габрейесус. Напомним, ранее он назвал противоэпидемические меры, принимаемые в России, обоснованными и совершенно правильными. В свою очередь, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан, отвечая на вопрос о сроках элиминации (исчезновения) вируса, дал не слишком оптимистичный прогноз: по его словам новый коронавирус не исчезнет так же легко, как это происходит с наступлением тепла с гриппом.

"Если коронавирус исчезнет к лету, это станет подарком судьбы, но рассчитывать на такой сценарий не стоит, - считает эксперт. - В настоящий момент нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе".