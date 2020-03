Эксперты рассказали о новых рисках для российского авторынка

Для российского авторынка 2020 год начался достаточно ровно, чему в немалой степени способствовали распродажи прошлогодних машин. Однако в дальнейшем отрасль может столкнуться сразу с несколькими новыми вызовами.

Stock of cars in showroom of automobile dealer Фото: iStock