Эксперты рассказали о новых рисках для российского авторынка

Для российского авторынка 2020 год начался достаточно ровно, чему в немалой степени способствовали распродажи прошлогодних машин. Однако в дальнейшем отрасль может столкнуться сразу с несколькими новыми вызовами.

Спрос оттаял до весны

После двух месяцев небольшого роста российский авторынок в феврале вновь вернулся к падению. Впрочем, первые итоги 2020 года эксперты считают не совсем показательными, поскольку из статистики АЕБ исчезли марки BMW и Mercedes-Benz, которые по решению штаб-квартир с этого года изменили периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную. Тем не менее, о динамике российского авторынка в первые месяцы 2020-го вполне красноречиво говорят результаты других ведущих производителей.

Итак, в феврале россияне приобрели порядка 119,1 тыс. новых автомобилей - на 2,2% меньше, чем годом ранее, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. В результате, несмотря на почти 2-процентый рост в первый месяц 2020-го, по итогам января-февраля российский авторынок также ушел "в минус" - на 0,5% до 218,4 тыс. машин.

По мнению председателя правления АГ "Авилон" Андрея Павловича, на рыночный спрос повлияли очень характерные для начала года драйверы. Во-первых, это получение дилерами заказных моделей - то есть тех автомобилей, которые покупатели заказывали в конце 2019 года. Соответственно, их продажа автоматически сдвинулась как раз на январь-февраль. Во-вторых, часть клиентов в начале года стремится купить автомобили 2019 года выпуска по привлекательным ценам.

Параллельно с этим всегда есть, пусть и небольшая доля потребителей, для которых уже дело привычки покупать только "свежие" автомобили (то есть именно этого года выпуска, 2020-го в данном случае). И заинтересованность таких клиентов тоже помогла дилерам поддержать продажи. Помимо прочего, на динамику рынка, конечно же, влияли и акции импортеров на флагманские модели брендов.

"Январский рост спроса в 2% нельзя назвать бурным, но по сравнению с пессимистическими ожиданиями падения рынок немного удивил. Февраль тоже неплохо закончился, в начале марта клиентская активность в ГК "Автомир" чуть лучше прошлого года.

Возможно, это связано с более мягкой зимой, точнее с ее полным отсутствием в центральной части России - снег фактически не продержался ни одного дня, и, по-видимому, лыжники от безысходности пошли покупать автомобили. Если серьезно, то погода наверняка повлияла на спрос в сторону смещения продаж в пользу января-февраля, поэтому ключевым в прогнозе на 2020 год будут продажи марта-апреля, самых высоких с точки зрения сезонности месяцев", - комментирует руководитель экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин.

Симулирование продаж

Несмотря на то что в отличие от прошлого года, госпрограммы льготного автокредитования "Первый / Семейный автомобиль" были запущены с самого начала 2020-го, они не сильно помогли участвующим в них производителям удержать продажи на прежнем уровне. Так, в феврале с падением спроса столкнулись такие лидеры рынка, как АвтоВАЗ, Kia и Skoda. Впрочем, у последних двух марок в дальнейшем дела должны пойти на поправку: совсем недавно на рынок вышли новые кроссоверы Skoda Karoq и Kia Seltos. Среди последних новинок стоит также упомянуть рестайлинговый Hyundai Solaris. А вот спрос на "Лады" вполне может снижаться и дальше, учитывая, что выдача льготных автокредитов скоро может подойти к концу, а решение о продлении госпрограмм окончательно еще не принято.

Как говорит генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин, в массовом сегменте сейчас вышли интересные новинки, вокруг них будет определенный ажиотаж и спрос. Поэтому возможное досрочное завершение госпрограмм льготного автокредитования в наибольшей степени повлияет на АвтоВАЗ.

В свою очередь, директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников отмечает, что программы льготного автокредитования сейчас уже не оказывают серьезного влияния на отрасль. Подтверждение тому - снижение продаж новых автомобилей ценой до миллиона рублей при росте в следующем ценовом сегменте от 1 до 1,5 млн рублей.

Действительно, наиболее уверенно себя сегодня чувствуют на рынке автопроизводители, имеющие в модельном ряду массовые кроссоверы. На фоне общего вялого спроса продажи таких бестселлеров сегмента SUV, как Hyundai Creta, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Nissan Qasqhqai активно растут. И это притом, что госпрограммы льготного автокредитования распространяются лишь на "Крету", и то лишь только в базовой комплектации.

Как бы то ни было, участники рынка выражают надежду, что правительство увеличит бюджет программ "Первый / Семейный автомобиль", ведь в условиях снижения реальных доходов населения порядка 60% всех новых машин сегодня покупается с помощью заемных средств. А для малообеспеченных слоев населения, к которым зачастую относятся и начинающие водители, и многодетные семьи, кредит со скидкой от государства может быть единственной возможностью приобрести автомобиль.

Коронавирус не страшен?

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Помимо отмены льготных кредитов, ситуация на российском авторынке в ближайшие месяцы может усугубляться еще и тем, что распродажи прошлогодних машин подошли к концу, и в продажу поступили автомобили по новым ценам. Напомним, традиционный рост ценников в начале года в 2020-м усугубился очередной индексации утильсбора, который в сегменте легковых автомобилей вырос в среднем на 110,7%.

Вряд ли подстегнет спрос и возможный дефицит автомобилей у дилеров, вызванный вероятным сокращением производства из-за перебоев в поставках комплектующих из Китая, где продолжается эпидемия коронавируса. По данным участников рынка, на сегодняшний день товарные запасы пополняются стабильно, а если и возникнет дефицит по каким-то моделям, то его масштаб не должен повлиять на общую динамику продаж. Напомним, консолидированный прогноз АЕБ на 2020 год предполагает дальнейшее падение российского авторынка - на 2,1% до 1,72 млн машин.

"Авторынок прошел самый тяжелый период осенью прошлого года, когда у многих дилеров из-за ошибок планирования скопилось большое количество товарных автомобилей на складах, и они были вынуждены распродавать запасы с дисконтами. Сейчас у игроков нет завышенных ожиданий, и на рынке сложилась более здоровая ситуация. Рынок находится в стагнации. Вывести его из равновесия могут форс-мажорные обстоятельства. Коронавирус пока не стал таким форс-мажором: мы не чувствуем его влияния на авторитейл, автомобили и запчасти получаем в срок", - говорит Владимир Мирошников.

По словам Артема Зябина, ситуация с коронавирусом пока никак не сказывается на поставках автомобилей, но совершенно точно можно сказать, что прошлогоднего "перезатара" у дилеров в этом году нет, и при возможном ухудшении ситуации дефицит может относительно быстро возникнуть - все будет зависеть от масштабов раздувания этой проблемы.