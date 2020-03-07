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07.03.2020 13:50
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Opel Mokka X был впервые замечен в новом кузове

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Издание Motor1 опубликовало фото, на которых Opel Mokka X резвится в заснеженной Швеции. Кроссовер нового поколения, созданный на платформе PSA Group, проходит климатические испытания, и это первый случай, когда он попался в объектив папарацци.

Очевидно, что вслед за Grandland X и Corsa на архитектуру PSA Group переедет и новый Mokka X (литера X при смене поколений может быть упразднена). Он будет создан на тележке для субкомпактных моделей EMP1, и станет таким образом родным братом Peugeot 2008, DS3 Crossback.

Фото: Пресс-служба Opel.
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EMP1, кроме ДВС, предполагает установку гибридной трансмиссии и полноценного электрического силового агрегата. Например, DS3 Crossback E-Tense оснащён электромотором мощностью в 136 л.с. и может проезжать до 300 км на одной зарядке.

Дебют Opel Mokka X состоится до конца года.

Напомним, Opel вернулся в Россию. В настоящее время модельный ряд марки представлен локально собираемым вэном Zafira Life и импортируемыми Opel Grandland X и Vivaro. Последний должен встать на конвейер калужского предприятия в ближайшее время.

В будущем, как заявили представители компании, линейка будет расширена до шести моделей, поэтому вполне вероятно, что и новый Mokka X будет продаваться в нашей стране.

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#Opel