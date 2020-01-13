Opel расширит модельный ряд в России до шести моделей

Модельный ряд Opel на отечественном авторынке в нынешнем году пополнится четырьмя новыми моделями. Таким образом, компания будет продавать в России шесть автомобилей. Об этом ТАСС заявил вице-президент Groupe PSA, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

Пока Opel представлен в России двумя моделями. В середине декабря 2019 года стартовали продажи импортного кроссовера Grandland X и минивэна Zafira Life отечественной сборки (его производят на на заводе в Калуге). В конце первого квартала компания планирует запустить в производство фургон Vivaro.

Какие еще три модели Opel будут представлены в России, пока неизвестно. Но, по словам Володина, компания намерена вывести на рынок автомобили массового сегмента.

Напомним, в 2015 году Opel ушел с российского рынка. О перезапуске бренда в России было официально объявлено в середине декабря прошлого года. Сейчас Zafira Life и Grandland X можно приобрести у официальных дилеров в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани, Ставрополе, Тюмени и Нижневартовске. В 2020 году компания планирует удвоить общее число партнеров.

Ранее также сообщалось, что Opel хочет экспортировать автомобили из России.