МГУ перенес финалы школьных олимпиад из-за коронавируса

Московский государственный университет (МГУ) принял решение перенести финалы школьных олимпиад, которые проводятся на базе университета и на региональных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Московский университет, заботясь о здоровье участников олимпиад, студентов и сотрудников университета, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и применяемыми мерами по противодействию распространению этой инфекции, принял решение перенести проведение заключительных этапов олимпиад школьников, проведение которых запланировано в МГУ имени Ломоносова и на региональных площадках, до нормализации эпидемиологической обстановки", - отмечают в пресс-службе.

Новые даты проведения заключительных этапов олимпиад пока неизвестны, всем участникам о них сообщат позже.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ввести в городе режим повышенной готовности для профилактики опасного вируса.

Тем временем столичные власти сообщили о выписке из больницы первого россиянина, вернувшегося из Италии с коронавирусом.