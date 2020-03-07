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07.03.2020 22:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: медики в Домодедово спародировали "Охотников за привидениями"

Редкая позитивная нотка в череде тревожных сообщений о коронавирусе, которые приходят со всех концов света: российских пользователей Сети повеселил ролик с девушкой-медиком из аэропорта Шереметьево.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Одетая в защитный костюм медсотрудница спародировала фрагмент знаменитого фильма "Охотники за привидениями", исполнив несколько танцевальных па под узнаваемый саундтрек. Вместо баллонов со специальной жидкостью девушка повесила за спину пустую бутыль из-под питьевой воды.

Пользователи, что примечательно, прореагировали позитивно: "прекрасно!", "главное - не унывать".

Напомним, что за субботу 7 марта в России было выявлено еще четыре случая заражения коронавирусом. Трое инфицированных находятся в Липецке, причем у двоих из них болезнь протекает без выраженных симптомов. Еще один заболевший - в Санкт-Петербурге. Все заразившиеся посещали Италию. При этом первый заболевший коронавирусом был выписан из больницы в Москве.

Общество Здоровье Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Видео

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