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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Москвы назвали рейсы, которыми летели заболевшие коронавирусом

В России за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом: пять в Москве и один в Нижнем Новгороде. Все они связаны с посещением Италии. В столичном Оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом назвали авиарейсы, которыми летели заболевшие пассажиры.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Это рейсы: SU 2613, 20 февраля, Милан - Москва; SU 2322, 22 февраля, Москва - Мюнхен; SU 2323, 26 февраля, Мюнхен - Москва; 9U 175, 24 февраля, Кишинев - Москва; SU 2413, 29 февраля, Милан - Москва; "Уральские авиалинии" Верона - Москва 3510, 29 февраля; S7 3586, 1 марта, Верона - Москва, пишет ТАСС.

Всех, кто летел именно этими рейсами просят незамедлительно позвонить в скорую помощь по телефону 103 и вызвать врачей на дом для сбора анализов и осмотра. Самим не следует не только посещать медучреждения, но и выходить на улицу.

Напомним, в Москве введен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса - он распространяется на городские службы, включая амбулаторные и стационарные звенья здравоохранения, структуры городского хозяйства и транспорта. Распоряжение накладывает ряд требований и на людей, посещавших страны, где зафиксированы случаи новой коронавирусной инфекции. В частности, они обязаны сообщать о своем возвращении в Россию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09.

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