Крымский депутат оценил идею укрепить флот Украины списанными судами США

Планы Киева изменить баланс сил в Черном море за счет передачи США Украине списанных американских кораблей с ракетами являются фантастическими. Такое мнение в комментарии RT высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

- Американцы не отдают никому современную боевую технику, не занимаются ракетной благотворительностью, - считает Бальбек. - Ракетные фрегаты образца 50-60-х и даже 70-х никак не повлияют на изменение обстановки в черноморском регионе.

Ранее замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь помечтал о передаче США Украине десяти кораблей с крылатыми ракетами Tomahawk. А минобороны США уведомило конгресс о поставках Украине противоартиллерийских радиолокационных станций, патрульных катеров Mark VI на общую сумму в 125 миллионов долларов.