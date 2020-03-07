В Крыму заявили о нежелании "прикасаться к днепровской воде"

Днепровская вода Украины останется для российского Крыма токсичной до тех пор, пока в Киеве считают полуостров оккупированным, и украинские власти не оставят надежды восстановить контроль над ним. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

- Если они называют Крым украинским, что не соответствует действительности, нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна, - подчеркнул спикер в комментарии РИА Новости. - Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, исповедующие нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно. Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то.

Ранее так называемое постпредство президента Украины в Крыму разъяснило позицию официального Киева после скоропалительного заявления нового премьера незалежной Дениса Шмыгаля о возможной подаче воды в Северо-Крымский канал. "Возобновление поставок воды в Крым невозможно до момента его деоккупации", - говорится в заявлении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов расценил все рассуждения Киева о воде для полуострова "исключительно как орудие шантажа", вместе с тем отметив, что перекрытие Северо-Крымского канала приводит к заболачиванию земель в Херсонской и Николаевской областях Украины.