Турция рассчитывает на прекращении огня в Идлибе

Режим прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе соблюдается, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, с момента вступления в силу перемирия нарушений не было. "Мы по-прежнему будем сдерживающей силой для препятствования нарушениям режима прекращения огня", - приводит слова военного агентство Anadolu.

Между тем министерство обороны РФ зафиксировало 19 нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки, в том числе три в Идлибе, семь - в Латакии и девять в - Алеппо.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам консультаций в Москве 5 марта выработали совместный документ, который закрепляет договоренности по нормализации ситуации в Идлибе. Так, в полночь 6 марта объявлен режим прекращения огня. Кроме того, стороны договорились о создании коридора безопасности шириной 12 км вдоль стратегической трассы М4 Алеппо-Латакия. А с 15 марта российские и турецкие военные должны приступить к совместному патрулированию.