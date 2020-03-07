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07.03.2020 13:11
Рубрика: В мире

Турция запретила беженцам пересекать морскую границу Греции

Текст: Александр Саможнев

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают местные СМИ.

Фото: Gettyimages
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Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара больше не будет сдерживать поток беженцев, которые хотят перебраться в Европу. По данным ООН, порядка 13 000 мигрантов собрались вдоль турецко-греческой границы после решения Эрдогана.

В Турции находятся около 3,6 миллиона перемещенных лиц из Сирии и других стран. Брюссель информировал, что выплатил 4,5 миллиарда евро в рамках договоренности с Анкарой по сдерживанию потока беженцев.

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Эксперты полагают, что на изменение позиции с беженцами повлияла договоренность о деэскалация ситуации в Идлибе, достигнутая в Москве на встрече 5 марта президента РФ Владимира и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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