Вышел трейлер 2-го сезона сериала про корейских зомби "Королевство"

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер второго сезона сериала про древнекорейских зомби "Королевство".
Выглядит по-прежнему это всё просто отлично - колоритно, сочно, жирно.
Напомним: действие шоу разворачивается после того, как неизвестная зараза начинает превращать жителей Чосона, олдскульного корейского государства, в стремительных и крайне плотоядных кадавров. Разобраться в творящемся безобразии пытается опальный принц.
В основе сценария - комикс The Kingdom of the Gods.
Ранее мы писали про два тизера продолжения шоу.
Релиз второго сезона - уже 13 марта.
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