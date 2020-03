Вышел трейлер 2-го сезона сериала про корейских зомби "Королевство"

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер второго сезона сериала про древнекорейских зомби "Королевство".

Выглядит по-прежнему это всё просто отлично - колоритно, сочно, жирно.

Напомним: действие шоу разворачивается после того, как неизвестная зараза начинает превращать жителей Чосона, олдскульного корейского государства, в стремительных и крайне плотоядных кадавров. Разобраться в творящемся безобразии пытается опальный принц.

В основе сценария - комикс The Kingdom of the Gods.

Ранее мы писали про два тизера продолжения шоу.

Релиз второго сезона - уже 13 марта.

Наш отзыв на первый найдете здесь.