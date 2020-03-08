Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля извлекли 50 человек

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля 50 человек. Двое из них были без признаков жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как писала ранее "Российская газета", всего около 70 человек оказались в ловушке в результате обрушения в прибрежном городе Цюаньчжоу отеля Xinjia Express. Шестиэтажное здание, в котором находились лица, контактировавшие с зараженными коронавирусом COVID-19, обрушилось в 7 вечера в субботу. Проживающий по соседству местный житель рассказал, что отель сложился как карточный домик. На месте происшествия находятся более 700 спасателей, а также машины скорой помощи, экскаваторы и краны.

Отель был построен всего два года назад. Размещенные в нем лица не болели, но их поместили под обязательный карантин, так как они контактировали с инфицированными.