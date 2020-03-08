Какие автомобили можно "убить" буксировкой

Какие автомобили нельзя буксировать? Чтобы разобраться в этом вопросе, уточним, что по этому поводу говорит законодательство, а также вспомним, какие вообще бывают варианты буксировки.

Общие требования к буксировке

На буксирующем автомобиле должен гореть ближний свет фар вне зависимости от времени суток. Буксируемый автомобиль следует обозначить аварийной сигнализацией, либо знаком аварийной остановки. Порог скорости при буксировке не должен превышать 50 км/ч независимо от того, где происходит движение - в городской или сельской местности.

В то же время длина буксировочного троса имеет значение. При длинном тросе на поворотах буксируемый автомобиль может занести, с коротким "буксиром" автомобили рискуют "поцеловаться". Отсюда - требования ПДД: при буксировке на гибкой сцепке (стальной или матерчатый трос) должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым автомобилями в пределах 4 - 6 метров. При жесткой сцепке (буксировочное приспособление изготовлено из металла и имеет не сгибающуюся конструкцию) расстояние между машинами должно быть не более четырех метров.

Перевозка на гибкой сцепке

Фото: iStock

Буксировку автомобилей на наиболее распространенной гибкой сцепке нельзя осуществлять при неисправном рулевом управлении и неполадках тормозной системы.

Кроме того, согласно ПДД такая буксировка должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства. А вот перевозка пассажиров в автомобиле, подвергающемся буксировке, строго запрещена.

Учтите также, что с апреля 2017 года предъявляются требования к водителю буксируемой машины - его стаж вождения не должен быть менее двух лет. Впрочем, нарушителям грозит не самый суровый штраф - предупреждение или 500 рублей.

Перевозка на жесткой сцепке

Фото: youtube

Металлические приспособления для жесткой сцепки могут иметь различную конструкцию и несколько точек крепления. Если точек крепления несколько, это позволяет буксируемому автомобилю двигаться на прямом участке дороги по одной траектории с буксирующим.

Только в этом случае допускается, что за рулем буксируемой машины может не быть водителя. В остальных случаях человек с водительскими правами за рулем обязателен. Перевозка же пассажиров в буксируемом транспорте запрещена.

Перевозка с помощью частичной погрузки

Фото: iStock

При таком способе транспортировки в качестве буксира используется кран либо специализированный транспорт. Одна из осей буксируемого автомобиля при этом приподнимается и водружается на специальную тележку или платформу.

В ряде случаев используются также подкатные тележки (долли) под вторую ось. Соответственно, так можно перевозить автомобили с неисправной тормозной системой или рулевым управлением. При этом в буксируемом автомобиле не должно быть ни пассажиров, ни водителя, равно как людей и на платформе буксира.

Перевозка автомобиля методом полной погрузки

Фото: iStock

Как вы понимаете, это максимально безопасный, но и самый дорогой способ транспортировки. Машину грузят на платформу с помощью лебедки или крана и перевозят в нужное место.

Когда буксировать запрещено

Фото: iStock

Случаев, при которых буксировка запрещается, достаточно много. Например, действует запрет по "весовой категории". Если снаряженная масса машины, взятой на буксир, составляет больше половины веса "тягача".

Наложен запрет также на буксировку по погодным условиям: нельзя буксировать машину на гибкой сцепке во время гололеда и сильного снегопада. Запрещена также буксировка двух и более транспортных средств. Наконец, на гибкой сцепке нельзя буксировать велосипеды, мопеды, а мотоциклы без боковых прицепов не могут быть ни буксиром, ни буксируемым средством.

Буксировка автомобилей с автоматическими трансмиссиями

Фото: iStock

Автомобили с автоматизированными трансмиссиями (а это гидромеханический "автомат", вариатор, "робот" и преселективный "робот") не рекомендуется буксировать на большие расстояния, - об этом знает практически каждый опытный владелец машины с двумя педалями. Дело в том, что при неработающем двигателе элементы автоматизированной коробки остаются без смазки, так как масляная помпа работает только совместно с силовым агрегатом. Это грозит перегревом и выходом из строя элементов трансмиссии. Это обстоятельство и является главной причиной того, почему нельзя буксировать машину с АКП, "роботом" или вариатором.

Однако даже с включенным двигателем на буксировку машин с двумя педалями действуют ограничения. Сцепка по возможности должна быть жесткой. В процессе транспортировки необходимо проверять уровень трансмиссионного масла, которое при буксировке расходуется интенсивнее.

Для "автоматов" с 4-6 ступенями максимальное расстояние транспортировки не должно превышать 50 км, а скорость буксирования не должна быть выше 40 км/ч. При любом раскладе селектор АКП устанавливается при буксировке в положение N. Чтобы проделать эту процедуру при неработающем двигателе, "автомат" нужно разблокировать. Для этого на площадке селектора имеется технологический паз, прикрытый декоративной крышкой. Ее нужно снять, затем вставить в отверстие отвертку, одновременно другой рукой перевести рычаг в "нейтраль". Если требуется преодолеть в таком режиме больше 20-30 км, рекомендуется "остужать" "автомат", приостанавливая буксировку как минимум на полчаса.

Буксировка автомобилей с полным приводом

Фото: iStock

Буксировка полноприводной машины не рекомендуется вне зависимости от типа трансмиссии ("механики", "автомата", вариатора или "робота"). Использовать гибкую сцепку допускается только на самые минимальные расстояния. Например, чтобы вытянуть застрявшую машину из снега или грязи. В противном случае неизбежны технические проблемы. Буквально за 5 - 10 км могут возникнуть неисправности в кардане, муфте и других элементах трансмиссии.

При этом владельцы машин с подключаемым полным приводом и возможностью варьировать режимы 2WD, 4WD находятся в более выигрышном положении, нежели водители машин с постоянным полным приводом.

Первым следует принудительно активировать передний привод, а коробку перевести в "нейтраль". Если машина оснащена АКП, следует соблюдать ограничения, описанные выше. Если же остро необходимо отбуксировать машину с постоянным полным приводом, а вызвать эвакуатор нет возможности, остается единственная опция - отсоединить кардан и обеспечить ход не ведущих колес. Понятно, что для того чтобы провести такую манипуляцию, нужно обладать соответствующими техническими навыками.