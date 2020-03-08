Подозреваемый в убийстве подросток из Колпино отправлен под домашний арест

Колпинский районный суд отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в убийстве знакомого из ружья. Срок меры пресечения до 7 мая 2020 года, передает РИА Новости сообщение объединенной пресс-службы судов Петербурга.

И следствие, и защита ходатайствовали о домашнем аресте, поэтому обжалования решения не будет, рассказал адвокат подозреваемого Артем Баконин.

По словам адвоката, его подзащитный сделал выстрел по неосторожности, обвинение еще не предъявлено, а задержанный находится в подавленном состоянии, раскаивается и очень переживает из-за смерти своего друга.

Напомним, что тело 14-летнего ребенка с простреленной головой было найдено накануне вечером в парадной дома по улице Ижорского батальона в Колпино. Спустя какое-то время в Петербурге был задержан подозреваемый - сын хозяина квартиры, рядом с которой лежало тело. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Расследование дела взято на контроль в центральном аппарате СК.