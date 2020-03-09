Доллар подорожал до 72 рублей после резкого падения цен на нефть

Рекордное снижение цен на нефть не могло не отразиться на курсе мировых валют. Если говорить о паре USD/RUB, то "американец" достиг уровня 72,4. В последний раз такие цифры наблюдались в марте 2016-го. Что же касается евро - тот тут ситуация аналогичная - 82,2 рубля (максимальное за три года значение).

На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля. Но 9 марта ситуация на нефтяном рынке круто изменилась. Баррель марки Brent подешевел сразу на треть (до 31,43 доллара) после новостей о том, что входящие в ОПЕК страны не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи черного золота.

Вторник может принести новые повороты на валютном рынке, считают эксперты.