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Рубрика: В мире

Пушков ответил на слова Климкина о "катастрофе" в День Победы

Член Совета Федерации России Алексей Пушков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Член Совета Федерации России Алексей Пушков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Член Совета Федерации России Алексей Пушков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Катастрофа для Украины - это сумятица в Киеве, а не приезд мировых лидеров в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Такого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков, прокомментировавший в Twitter высказывание бывшего министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина.

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Последний боится, что во время своего визита в Россию главы государств будут обсуждать с президентом РФ Украину. "Наша дипломатия должна сделать все, чтобы затащить политиков в Киев. Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа", - уверен Климкин.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков не мог не пошутить по этому поводу, вспомнив, как совсем недавно глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет праздновать День Победы. "И чего туда ехать?", - не без иронии отметил сенатор.

В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины День Победы

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