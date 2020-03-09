В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону

Военнослужащие и штатские сотрудники немецкой зондеркоманды СС-10 "а" причастны не только к массовому убийству 214 воспитанников Ейского детского дома в 1942 году, но и к эпизодам геноцида в Ростовской области. Как сообщил ТАСС директор государственного архива Ростовской области Николай Трапш, в ходе расследования найдены показания свидетелей, называющих нацистских палачей, расстреливавших и убивавших инвалидов в Таганроге и Ростове-на-Дону.

В октябре 1941 года в Таганроге зондеркомада расстреляла 34 пациента психиатрической больницы и 38 человек в колонии для душевнобольных в селе Дмитриадовка. Убийство пациентов Ростовской психиатрической больницы в автомобильных душегубках происходило в августе 1942 года. Всего погибли 72 человека.

"В списках лиц офицерского состава германской армии - участников расстрелов и зверств над советскими гражданами значатся офицеры зондеркоманды СС-10 "а" - Тримборн, Геймбах, Герц, Востенберг", - сказал Николай Трапш.

Напомним, что в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Начальнику гестапо города Ейска обер-лейтенанту Бедедекеру, коменданту Кандлеру, врачу гестапо Штрауху и ряду служащих зондеркоманды, укрывшихся в США и Канаде, удалось избежать наказания.

В данный момент СК России добивается экстрадиции переводчика зондеркоманды Гельмута Оберлендера. Подобные злодеяния не имеют срока давности и уголовное дело возбуждено в соответствии с нормами международного права и национального законодательства.