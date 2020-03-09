СМИ: Снижение цен на нефть Саудовской Аравией направлено на ослабление позиций России

Обвал более чем на 25 процентов цен на нефть, спровоцированный саудовской компанией Saudi Aramco, направлен на ослабление позиций России на мировом рынке черного золота. Об этом пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК, а также в Саудовской Аравии.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники Организации стран - экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Падение цен продолжилось после того, как Saudi Aramco уведомило, что с апреля компания снижает стоимость поставки сырья.

Как пишет The Wall Street Journal, на этот шаг саудовская компания пошла в том числе ради ослабления позиций РФ на рынке и захвата доли российского сегмента. Это признал неназванный представитель властей Саудовской Аравии.

Напомним, ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал. В итоге ограничений вообще не осталось.

По словам экспертов, снижение цен на нефть может ударить по стоимости акций энергетических компаний.