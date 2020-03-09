В Германии число инфицированных коронавирусом достигло 1112 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 1112. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, который ведет ежедневную статистику.

По его данным, за последние сутки зарегистрировано 265 новых случаев. Больше всего заразившихся в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия (484), Баварии (256) и Баден - Вюртемберге (199). По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, пик распространения заболевания в стране еще не пройден. Он рекомендовал отменить все мероприятия с количеством участников более тысячи человек (аналогичные меры уже приняли во Франции, где отмечено примерно такое же число инфицированных).

Чтобы сократить риск распространения вируса, власти Чехии и Польши с сегодняшнего дня вводят выборочную проверку температуры у пересекающих границу со стороны Германии.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 100 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в около 100 стран мира.