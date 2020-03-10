Чего ждать от сериала "Космос: возможные миры"

Для начала - краткая справка. Оригинальное шоу вышло в 1980-м. Оно было создано усилиями астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана и его будущей жены - продюсера Энн Друян. За 13 эпизодов Карл успел популярно рассказать о происхождении жизни на Земле, о великих исследователях окружающего нас мира - и вообще о том, как устроена Вселенная. Многие из приёмов и сюжетов, использованных тогда командой "Космоса", перекочевали 34 года спустя в "Пространство и время", таким образом, отчасти ставшее своего рода ремейком - с поправками на знания, достигнутые за прошедшее время.

Увы, Карл скончался в 1996-м. Но его дело продолжила супруга, заручившись финансовой поддержкой создателя "Гриффинов" Сета МакФарлейна. Вместе с известным учёным (и тоже популяризатором науки, разумеется) Нилом Тайсоном они запустили ультрасовременное шоу - изрядно модернизированное как внешне, так и, естественно, содержательно. При этом авторы перезапуска регулярно обращаются к наследию Сагана, отмечая: в своё время его критиковали за спекуляции и домыслы, но сегодня многие из этих "домыслов" оказались реальностью. Ведь наука, по выражению Энн, - это "перманентная революция". Соответственно, "Космос" - это "источник не столько информации, сколько вдохновения и мотивации".

Нил Тайсон и Энн Друян. Фото: National Geographic

Информации, впрочем, сериал предоставляет предостаточно: в штате трудились - помимо Нила - ещё двенадцать учёных. Отталкиваясь от миров, в той или иной степени человечеством изученных, подробно описывая природу всеразличных явлений - от мельчайших существ до планет и звёзд, - они рассказывают о том, что нас ждёт за недоступными пока горизонтами.

Помимо не требующей объяснений познавательной функции - человек в течение всего своего существования пристально исследует окружающий мир, - вопросы, которыми задаются учёные обладают вполне конкретной прикладной целью: определить, как человечеству быть, когда Солнечная система утратит способность быть для нас уютным домом. Случится это, конечно, нескоро, но это вовсе не значит, что задумываться об этом рано, настаивают создатели "Космоса" (по убеждению Энн, именно сейчас - самое время). К тому же не стоит забывать о том, как мы можем усложнить себе жизнь на собственной планете - уже, собственно, усложняем.

Нил Тайсон. Фото: National Geographic

Усложняем не только недостаточным вниманием к экологии, которой в "Космосе", конечно, уделяется немало времени, но и бесконечными войнами и политическими дрязгами. Не слишком - по понятным причинам - углубляясь в последнюю тему, авторы сериала стараются смотреть в другую сторону - вверх, поближе к звёздам. На то они и астрофизики.

Хотя без более приземлённых тем не обходится: ключевые моменты человеческой истории, повлиявшие на развитие науки, случались и в весьма непростые времена. В этой связи два эпизода наверняка вызовут особый интерес у отечественного зрителя. Они посвящены трагическим судьбам генетика Николая Вавилова и Юрия Кондратюка (Александра Шаргея) - одного из основоположников космонавтики, рассчитавшего траекторию полёта на Луну (чем впоследствии воспользовались американцы). Тут, конечно, не обходится без отчётливого клюквенного привкуса, но и такой взгляд со стороны на советскую науку не может не вызывать любопытства.

Сериал "Космос: пространство и время" стартует на канале National Geographic 15 марта в 22:00 по московскому времени. Первый эпизод эксклюзивно выходит на платформе Megogo с 10 марта.